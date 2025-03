Morales seguirá com candidatura presidencial na Bolívia mesmo com veto da Justiça

O ex-presidente Evo Morales disse neste sábado (29) que seguirá adiante com sua candidatura presidencial na Bolívia, apesar do veto da Justiça, ao liderar uma reunião multitudinária na qual se definirá o nome de seu futuro partido.

Morales assinalou que não tem um plano B e que disputará as eleições de 17 de agosto pela força minoritária Frente para a Vitória (FPV), enquanto avança na formação do movimento que pretende liderar.

"Aqui não há plano B [...] O candidato único [é] Evo", disse o líder indígena para seus seguidores que lotaram um estádio em Villa Tunari, seu reduto político no departamento de Cochabamba, no centro do país.