Mobilização mundial pelo Dia Internacional dos Direitos das Mulheres

Centenas de milhares de pessoas foram às ruas neste sábado (8) em todo o mundo por ocasião do Dia Internacional dos Direitos das Mulheres, reivindicando uma "igualdade real" e rejeitando o crescimento de discursos "masculinistas".

Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se em várias cidades do país, que consagrou o direito ao aborto na sua Constituição em 2024.

Em Paris, onde 120.000 pessoas saíram às ruas segundo os organizadores - e 47.000 segundo as autoridades -, Sabine, de 49 anos, disse que "Trump e os masculinistas fazem muito barulho, mas não são tão fortes como nós".

Na marcha, Marc Farré, um professor de 53 anos, descreveu um momento de "ofensiva fascista, ultrarreacionária, ultraconservadora, uma ofensiva para precisamente travar todas as conquistas de direitos".

A dissidente iraniana e Nobel da Paz Narges Mohammadi, de 52 anos, afirmou neste sábado que as mulheres derrubarão o sistema islâmico estabelecido no Irã após a revolução de 1979.

"As mulheres levantaram-se contra a República Islâmica de tal forma que o regime já não tem poder para reprimi-las", disse numa mensagem de vídeo em persa.

Em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, as mulheres prestaram homenagem às militares ucranianas mortas nos combates contra as tropas russas.