México reforça vacinação contra sarampo diante de casos nos EUA

O México reforçou sua campanha de vacinação contra o sarampo, depois que os casos duplicaram em uma semana, em um estado que faz fronteira com o Texas, onde um surto deixou dois mortos, informou o governo nesta terça-feira (18).

As infecções confirmadas passaram de 22 para 43, sendo 39 em Chihuahua (norte), que compartilha uma ampla fronteira com os Estados Unidos e Oaxaca (sul), informou o secretário de saúde, David Kershenobich, na conferência presidencial diária.

Explicou que mais da metade dos pacientes tem entre cinco e nove anos e que no caso das 39 infecções na fronteira, nenhum tinha recebido vacina contra o sarampo.

"Estamos fortalecendo o programa de vacinação a nível nacional, há vacinas suficientes para cobrir todas as necessidades do país, por isso a recomendação é que as populações em risco sejam vacinadas", disse Kershenobich.