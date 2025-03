Meta começa a testar 'notas da comunidade' para substituir a verificação de fatos

A Meta anunciou, nesta quinta-feira (13), que começará a testar em 18 de março as "notas da comunidade" em suas plataformas, um sistema alternativo para moderar conteúdo nas redes sociais com o qual planeja substituir os serviços profissionais de verificação de fatos que usava até agora.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou essa mudança em suas políticas de moderação de conteúdo em janeiro, em meio a uma reaproximação com o novo governo de Donald Trump.

As "notas da comunidade" permitirão que usuários do Facebook, Instagram e Threads escrevam e editem notas de contexto sobre o conteúdo, um sistema já usado pela rede social X (antigo Twitter) que busca garantir que as informações sejam confiáveis por consenso.