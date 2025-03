Mercado de emprego dos EUA mantém solidez apesar de medidas do governo

O mercado de trabalho americano se manteve "sólido" em fevereiro, segundo números oficiais publicados nesta sexta-feira, enquanto a economia começou a mostrar sinais de fragilidade diante de uma avalanche de decisões e mudanças de rumo do governo.

Os Estados Unidos criaram menos empregos do que os analistas esperavam em fevereiro e o índice de desemprego aumentou ligeiramente, a 4,1% (frente a 4% em janeiro), anunciou o Departamento de Trabalho.

No mês passado, foram criados 151.000 empregos, mais do que em janeiro (125.000), porém um pouco menos do que os analistas esperavam (ao redor de 170.000), segundo o consenso publicado pelo MarketWatch.