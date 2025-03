Mercado de arte sofre com a instabilidade mundial

Foi o volume de vendas mais baixo desde 2009, informou a empresa especializada em análise de mercados artísticos. A redução atingiu todas as grandes capitais: Nova York 29%, Londres 28%, Hong Kong e Paris 21%.

No entanto, "o número de transações bateu recordes, chegando a mais de 800.000 (+5%), o que compensa essa queda e garante liquidez ao mercado de arte", disse Thierry Ehrmann, CEO da Artprice.

"Os grandes colecionadores estão cautelosos, mesmo no caso de grandes figuras como Mark Rothko, Jasper Johns, Ellsworth Kelly ou Jean-Michel Basquiat".

"As transações das Belas Artes (pintura, escultura, desenho, fotografia, gravura, vídeo, instalações, tapeçaria e NFT) diminuíram à medida que os preços aumentaram.

Por outro lado, a atividade em torno de obras acessíveis vive uma efervescência sem precedentes, com mais da metade encontrando um comprador por menos de 600 dólares", acrescentou Ehrmann.

A inteligência artificial (IA) também fez uma "entrada histórica" no mercado de arte com uma pintura feita pela Ai-Da, um robô humanoide autônomo. O retrato do matemático inglês Alan Turing foi vendido por 1 milhão de dólares (5,7 milhões de reais), quase dez vezes o menor valor estimado.