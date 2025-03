Mark Carney é eleito líder do Partido Liberal e novo premiê do Canadá

Mark Carney venceu a disputa com 85,9% dos votos. Dave Chan / AFP

Mark Carney, ex-presidente dos bancos centrais da Inglaterra e do Canadá, foi escolhido neste domingo (9) como o novo líder do Partido Liberal e primeiro-ministro do Canadá. Ele sucederá Justin Trudeau, que renunciou ao cargo no dia 6 de janeiro.

Leia Mais EUA e Rússia pedem reunião do Conselho de Segurança da ONU após mais de mil mortes em confronto na Síria

Carney, 59 anos, venceu a disputa com 85,9% dos votos. Ele concorreu contra Chrystia Freeland, ex-ministra das Finanças e vice-primeira-ministra (8% dos votos); Karina Gould, que foi líder da Câmara (3,2% dos votos); e Frank Baylis, ex-membro do parlamento (3% dos votos).

Carney se tornará primeiro-ministro nos próximos dias após uma transferência de poder, uma vez que o governo seja formado. No discurso de vitória em Ottawa, advertiu:

— Não podemos permitir que Trump vença.

Ele afirmou ainda que "os americanos querem nosso país". Carney destacou que o Canadá deve "construir uma nova economia e criar novas relações comerciais", em meio a fortes tensões com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Carney era favorito desde janeiro, quando se soube da renúncia de Trudeau, após 10 anos no poder e em pleno caos político.

O ex-diretor do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra superou seus rivais em quantidade de fundos recolhidos, e agora carrega a responsabilidade de enfrentar Trump e seus ataques.

— Estamos enfrentando a crise mais grave da nossa existência. Tudo na minha vida me preparou para este momento — disse Carney em seu último comício de campanha, na sexta-feira.

Essa declaração buscava posicioná-lo como um homem experiente e acostumado a administrar crises, mensagem repetida durante a campanha e que parece ter surtido efeito em meio a uma crise histórica com seu vizinho.

Trump não apenas lançou uma guerra tarifária contra seus vizinhos do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC), mas também vem dizendo que quer que o Canadá seja o 51º estado dos Estados Unidos.

Esses ataques exasperam os canadenses, muitos dos quais deixam de viajar para os Estados Unidos e boicotam produtos americanos.

Eleições

Mark Carney é uma grande figura graças à sua "experiência econômica e seriedade", explica Stéphanie Chouinard, professora de Ciências Políticas no Colégio Militar Real do Canadá.

— Ele tem um ótimo entendimento dos sistemas financeiros internacionais e dos pontos fortes e fracos da economia canadense — acrescentou.

Ele também conseguiu se distanciar de Trudeau.

Carney terá que alinhar o partido para as próximas eleições, que ocorrerão no máximo em outubro, embora possam ocorrer antes.

Impopulares e amplamente responsabilizados pela alta inflação e pela crise imobiliária do Canadá, os liberais estavam mais de 20 pontos atrás nas intenções de voto em janeiro, embora agora estejam empatados com os conservadores.