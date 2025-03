Mais de 3 mil cientistas pedem expulsão de Musk à Royal Society britânica

A instituição foi fundada em 1660 e conta com 1.800 membros de todo o mundo, entre eles 85 ganhadores do Prêmio Nobel, e à qual pertenceram nomes como Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein e Stephen Hawking.

Em comunicado à AFP, a sociedade indicou que "qualquer problema apresentado com respeito aos membros individuais é tratado com extrema confidencialidade".

Elon Musk é "amplamente considerado um dos difusores mais ativos de notícias falsas" em sua plataforma X, afirma Stephen Curry, professor emérito de biologia estrutural no Imperial College de Londres e autor da carta.

Geoffrey Hinton, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 2024 e considerado um dos pais da IA, expressou no domingo, em seu perfil no X, apoio à expulsão de Musk.