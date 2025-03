A polícia da Macedônia do Norte prendeu 15 pessoas um dia depois do incêndio em uma boate que deixou 59 mortos e outros 155 feridos na madrugada de domingo (16). O caso aconteceu no fim de semana no Club Pulse, em Kocani, onde cerca de 500 pessoas assistiam a um show do DNK, uma dupla de hip-hop popular no país.