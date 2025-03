Lucro da Volkswagen cai 30% em 2024 por aumento de custos e menos vendas na China

No ano passado, a montadora teve um lucro líquido de 12,39 bilhões de euros (78,19 bilhões de reais), indicou o grupo em um comunicado.

A líder do setor automotivo europeu se encontra em plena reestruturação. No último inverno, anunciou um plano de economia que prevê a supressão de 35.000 empregos na Alemanha.

Depois de três anos de lucros excepcionais, as fabricantes alemãs acusam, desde o ano passado, um retrocesso da demanda, um aumento de custos, em particular da energia, e a concorrência feroz das marcas chinesas, melhores posicionadas no segmento dos carros elétricos.