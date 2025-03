Líder supremo do Irã considera 'imprudentes' as ameaças de ações militares dos EUA

"Os Estados Unidos ameaçam com militarismo. Na minha opinião, essa ameaça é imprudente", disse Khamenei durante um encontro com estudantes. "O Irã é capaz de contra-atacar e, claro, revidará", disse ele.

"Nós nos sentamos e negociamos por vários anos, essa mesma pessoa pegou da mesa o acordo que havia sido concluído, finalizado e assinado e o rasgou", acrescentou ele, referindo-se ao acordo internacional sobre o programa nuclear do Irã alcançado em 2015, do qual Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos durante seu primeiro mandato, que terminou em 2021.

O Irã descartou se envolver em negociações diretas enquanto as sanções permanecerem em vigor. Nesta quarta-feira, Khamenei insistiu que o diálogo com os Estados Unidos "não suspenderá as sanções [...] e provavelmente as tornará mais duras".