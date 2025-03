Jovem trans assassinado nos EUA sofreu agressões e abuso sexual durante semanas, afirmam promotores

Um jovem trans assassinado no estado de Nova York foi sequestrado, espancado, torturado e abusado sexualmente durante semanas antes de ter o seu corpo descartado, indicaram os promotores na quarta-feira (5) ao fornecerem detalhes sobre um caso que abalou a comunidade transgênero.

Sete pessoas foram acusadas de assassinato em primeiro grau pela morte de Sam Nordquist, um homem negro de 24 anos. Seu corpo foi encontrado em 13 de fevereiro perto de Canandaigua, no condado de Ontário, estado de Nova York.

"Sam foi espancado, agredido e abusado sexualmente. Ele passou fome, foi mantido em cativeiro e não conseguimos entender isso", afirmou Kelly Wolford, assistente do promotor do condado de Ontário.

Nordquist viajou de Minnesota para Nova York para se encontrar com uma pessoa (que está entre os réus) que ele havia contatado on-line. Sua família não sabia de seu paradeiro desde janeiro e ele foi visto com vida pela última vez no início de fevereiro.