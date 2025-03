Fotógrafo fica em estado grave após ser atingido por bomba enquanto cobria protesto em Buenos Aires; veja vídeo

Um fotojornalista argentino ficou gravemente ferido e está em tratamento intensivo após ser atingido, na cabeça, por uma bomba de gás lacrimogêneo . O material teria sido jogado pela polícia enquanto ele registrava um protesto. A manifestação, que ocorreu na quarta-feira (12) em Buenos Aires, foi realizada por aposentados contra políticas do Governo de Javier Milei.

Um representante do executivo lamentou o caso, que chamou de "acidente não previsto". Durante as manifestações, que reivindicam melhores condições de renda a idosos e pensionistas, houve confrontos violentos com a polícia que resultaram em mais de cem pessoas presas e pelo menos 45 feridas. (veja vídeos abaixo)