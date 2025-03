Issey Miyake traz cor, humor e poesia para Semana de Moda de Paris

"O fio é basicamente de lã e alpaca, mas também com uma mistura de sintéticos. Ele é comprimido e passado a ferro e, quando aquecido, endurece. É por isso que se chama panini", explicou à imprensa o designer da empresa, Satoshi Kondo, que assumiu o comando após a morte do fundador em 2022.

Esse tipo de lã é ideal para as ideias de modelos esculturais que Miyake sempre buscou, e o resultado foi particularmente impressionante com dois modelos em vermelho cintilante no final do desfile, verdadeiras esculturas ambulantes.