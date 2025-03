Irã considera negociações limitadas com EUA sobre programa nuclear

O governo do Irã afirmou, neste domingo (9), que consideraria manter negociações nucleares com os Estados Unidos, mas apenas devido a preocupações externas sobre a "potencial militarização" de seu programa.

Uma publicação na rede X da missão do Irã nas Nações Unidas chega um dia após o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, criticar o que ele descreveu como táticas de "intimidação" para negociações depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, o ameaçou com uma ação militar.