Incêndio é registrado em instalação petrólífera russa após ataque de drones

Uma infraestrutura petrolífera pegou fogo na noite desta segunda-feira (3) em Rostov, na fronteira com a Ucrânia, depois de um ataque ucraniano com drones, informou o governador dessa província russa, Yuri Sliusar.

A Ucrânia ataca regularmente alvos militares e infraestruturas energéticas na Rússia, em resposta aos ataques diários das forças do Kremlin desde que lançou a invasão do país vizinho, em fevereiro de 2022.

"Após um ataque maciço de drones no distrito de Chertkovski, registrou-se um incêndio" em uma instalação petrolífera, indicou Sliusar na plataforma Telegram, sem dar mais detalhes.

A canal Baza no Telegram, próximo das forças da ordem russas, publicou um vídeo que mostra um incêndio à distância no distrito de Chertkovski, no meio da noite.