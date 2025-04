Imagens de satélite mostram antes e depois de terremoto em Mianmar

Além dos 2 mil mortos confirmados pelo governo do país , o terremoto provocou a queda de pontes e até mesmo o desabamento da torre de controle de um aeroporto internacional do país.

Veja as imagens de satélite:

O terremoto

No domingo (30), por volta das 14h (4h30min no horário de Brasília), outra réplica, de magnitude 5,1, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, fez com que as pessoas corressem para as ruas novamente e interrompeu temporariamente os esforços de resgate.