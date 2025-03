Hamas diz que ainda não há progresso na 2ª fase do cessar-fogo em negociação com Israel

A última rodada de negociações sobre a segunda fase do cessar-fogo entre Israel e Hamas não teve progresso até o momento, disse um funcionário do Hamas. Não ficou claro se as conversas seriam retomadas neste sábado, 1. A primeira fase do cessar-fogo, que expira neste sábado, interrompeu 15 meses de combate na Faixa de Gaza, resultando na liberação de 33 reféns, incluindo oito corpos, em troca de quase 2 mil prisioneiros palestinos. Apesar disso, os combates não devem recomeçar enquanto as negociações estiverem em andamento. As duas partes concordaram com um acordo de cessar-fogo de três fases em janeiro, com o objetivo de encerrar a guerra.

Oficiais de Israel, Catar, Egito e Estados Unidos estiveram envolvidos nas negociações da segunda fase no Cairo, com o objetivo de encerrar a guerra com o retorno de todos os reféns vivos restantes e a retirada das tropas israelenses. O Hamas não participou das negociações, mas sua posição foi representada por mediadores egípcios e do Catar.

Basem Naim, membro do escritório político do Hamas, disse à Associated Press que não houve "nenhum progresso" em encontrar uma solução antes que os negociadores israelenses retornassem para casa na sexta-feira, 28. Não estava claro se esses mediadores retornariam ao Cairo para retomar as negociações no sábado, como esperado, e Naim disse que não tinha "nenhuma ideia" de quando as negociações poderiam ser retomadas.

Na sexta-feira, o Hamas disse que "reafirma seu compromisso total de implementar todos os termos do acordo em todas as suas fases e detalhes" e pediu à comunidade internacional que pressionasse Israel a "prosseguir imediatamente para a segunda fase, sem qualquer atraso ou evasão".

Além da segunda fase do cessar-fogo, o escritório do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse na semana passada que os mediadores nas negociações também estavam "discutindo maneiras de aprimorar a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, como parte dos esforços para aliviar o sofrimento da população e apoiar a estabilidade na região".