Hamas denuncia permanência de tropas israelenses no corredor Filadélfia em Gaza

O Hamas denunciou, nesta segunda-feira (10), a permanência de tropas israelenses no corredor Filadélfia, uma zona tampão em Gaza ao longo da fronteira com o Egito, e destacou que sua retirada deveria ter ocorrido mediante o acordo de trégua.

Israel "não respeitou a retirada gradual de suas forças no eixo Saladino [nome palestino dessa área] durante a primeira fase" da trégua iniciada em 19 de janeiro, denunciou o Hamas em um comunicado.

Segundo o grupo islamista, o acordo previa a retirada israelense "antes do 50º dia" do cessar-fogo, que caiu no domingo.