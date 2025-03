Hamas afirma que negociações sobre trégua em Gaza começaram em Doha

O Hamas anunciou nesta terça-feira (11) que começaram em Doha as negociações indiretas sobre a continuação da trégua com Israel na Faixa de Gaza, em vigor desde 19 de janeiro.

"Um novo ciclo de negociações de cessar-fogo começou", afirmou em um comunicado Abdel Rahaman Shadid, um alto responsável do movimento palestino islamista.

"Esperamos que se traduza em avanços tangíveis rumo ao lançamento de uma segunda fase", acrescentou, indicando que também esperava que essa etapa culminasse com o início das negociações para a segunda parte da trégua, com os esforços do enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff.

O alto responsável do movimento palestino também sublinhou que a administração dos Estados Unidos, aliada histórica de Israel, tinha "responsabilidade por seu apoio sem limites ao governo de ocupação".

O acordo de trégua, mediado pelos Estados Unidos, Catar e Egito, levou a uma trégua em 19 de janeiro após 15 meses de guerra em território palestino, provocada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Durante a primeira fase, que terminou em 1º de março, o Hamas entregou 33 reféns israelenses, entre eles oito mortos - sequestrados durante o ataque de 7 de outubro -, e Israel libertou cerca de 1.800 detidos palestinos.

As delegações israelense e do Hamas estão tentando, por meio dos mediadores americano e catariano, superar seus desacordos sobre a segunda fase do acordo.

Segundo o Hamas, essa fase prevê um cessar-fogo permanente, a retirada completa de Israel da Gaza e a libertação dos últimos reféns.

Israel, por sua vez, quer que a primeira fase da trégua seja prorrogada até meados de abril e exige a "desmilitarização total" do território, a saída do Hamas e a devolução dos últimos reféns antes de passar para a segunda fase.

Segundo o exército, ainda há 58 reféns detidos em Gaza, sendo 34 dos quais já foram declarados mortos.

O enviado dos Estados Unidos para os reféns, Adam Boehler, que recentemente manteve conversas diretas sem precedentes com o Hamas, falou no domingo sobre um acordo para a libertação deles "nas próximas semanas".

No entanto, o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, reduziu as expectativas na segunda-feira, descrevendo as conversas diretas como uma "situação única" que "não deu frutos". "Mas isso não significa que [o senhor Boehler] tenha se equivocado ao tentar", concluiu.