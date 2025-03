Hamas acusa Netanyahu de aprofundar crise humanitária em Gaza e exige ação internacional

O Hamas também exigiu que países árabes e a Organização das Nações Unidas (ONU) tomem "medidas urgentes" para interromper o que chamou de "crime de fome e bloqueio brutal". O texto descreve Netanyahu como "criminoso de guerra" e o responsabiliza diretamente pelas consequências do bloqueio e fechamento de Gaza. "O criminoso de guerra Netanyahu assume total responsabilidade pelas repercussões do crime do bloqueio e fechamento brutal, e pela indiferença em relação aos seus prisioneiros na Faixa de Gaza."