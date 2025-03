Governo Milei diz que manifestação foi tentativa de golpe e critica juíza por libertar presos

Imagem mostra o fotógrafo Pablo Grillo no chão após ser atingido por uma bomba de gás lacrimogêneo.

O governo da Argentina classificou nesta quinta-feira (13) os protestos realizados por torcidas organizadas e aposentados em Buenos Aires de "tentativa de golpe de Estado" e disse que continuará reprimindo-os . As declarações foram feitas pelo chefe de gabinete de Javier Milei, Guillermo Francos, que também criticou a Justiça argentina por liberar todos os detidos durante as manifestações.

Nesta quinta, 114 detidos foram libertados pela juíza Karina Andrade. Na decisão, reproduzida pelo jornal argentino Clarín, a juíza alega que as prisões "afetam direitos constitucionais fundamentais, como o direito de protesto, de manifestação em democracia e liberdade de expressão", assegurados pela Constituição argentina.

Ela acrescenta que as prisões foram feitas sem informações sobre hora e local e de qual crime havia sido cometido.

"Na maioria dos casos, o local da prisão não foi informado, aludindo genericamente aos eventos no Congresso Nacional", afirmou.

Após a libertação, Francos afirmou que o judiciário deveria aplicar a lei "com mais severidade" e que as autoridades analisarão imagens de vídeos para identificar os manifestantes que agiram com violência.