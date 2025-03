Governo grego supera moção de censura por acidente ferroviário de 2023

O Parlamento da Grécia rejeitou nesta sexta-feira (7) uma moção de censura apresentada contra o governo do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis por sua gestão da pior catástrofe ferroviária do país em 2023.

A iniciativa foi apresentada pelo principal partido de oposição, o Pasok socialista, em aliança com outros pequenos grupos de esquerda.

Estava previsto que a moção fracassasse já que o partido de direita Nova Democracia, do primeiro-ministro, tem maioria absoluta no Parlamento unicameral, com 156 das 300 cadeiras.