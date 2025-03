Futuro premier do Canadá diz que transição com Trudeau será rápida

Ao falar um dia após a votação para definir o novo líder dessa força política, Carney disse que discutiu com Trudeau "os temas mais importantes" para seu país, "incluindo as relações entre Canadá e Estados Unidos".

No entanto, recusou-se a falar sobre as ameaças do presidente Donald Trump contra o Canadá, que incluem aumentos de tarifas para seus produtos e comentários sobre uma suposta anexação ao território americano.

No discurso de vitória perante os partidários, o ex-chefe do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra adotou um tom desafiador em relação aos Estados Unidos.