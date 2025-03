Filha de Gisèle Pelicot acusa o pai de abuso sexual

A filha do francês Dominique Pelicot, Caroline Darian, anunciou, nesta quinta-feira (6), que apresentou uma denúncia por abusos sexuais contra seu pai , que foi condenado por drogar e estuprar sua mãe, Gisèle Pelicot, durante anos.

Relembre o caso

Dominique Pelicot foi condenado em dezembro a 20 anos de prisão por ter drogado sua esposa, Gisèle, durante anos para estuprá-la e fazer com que ela fosse estuprada por dezenas de estranhos que ele recrutou na Internet.

O julgamento, no qual Dominique Pelicot foi julgado junto com 50 réus, se tornou um símbolo da violência sexual e de gênero, na França e no exterior.