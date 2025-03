Ex-presidente filipino Rodrigo Duterte foi entregue ao TPI, anuncia o tribunal

Gilbert Andres, advogado das vítimas da guerra contra o tráfico de drogas, disse à AFP do lado de fora do TPI que seus clientes estão "muito gratos a Deus porque suas orações foram ouvidas".

Dezenas de apoiadores do ex-presidente se reuniram em frente ao tribunal, segurando faixas que diziam "Estamos com Duterte" e agitando bandeiras.

Na manhã desta quarta-feira, os advogados de Duterte entraram com um recurso na Suprema Corte das Filipinas em nome de sua filha mais nova, Veronica, no qual acusaram o governo de "sequestrar" o ex-presidente e exigiram seu retorno ao país asiático.

No entanto, a porta-voz presidencial Claire Castro afirmou que a cooperação com a Interpol é prerrogativa do governo.