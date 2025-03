EUA está 'destruindo' ordem mundial, denuncia embaixador ucraniano

"Vemos que não são apenas o eixo do mal e a Rússia que estão tentando reformular a ordem mundial, mas que os Estados Unidos estão, em última análise, destruindo-a", disse o ex-comandante-chefe das forças armadas ucranianas em uma conferência no centro de estudos Chatham House, em Londres.

As observações do embaixador foram feitas no momento em que as relações entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, parecem estar melhorando após a discussão acalorada na Casa Branca na semana passada.