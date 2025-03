Estado de saúde do papa Francisco segue 'estável'

O estado de saúde do papa Francisco, hospitalizado há 22 dias, manteve-se estável nesta sexta-feira (7), embora seu quadro clínico siga sendo "complexo", informou a assessoria de imprensa do Vaticano.

"O estado clínico geral segue sendo o mesmo nos últimos dias: um estado clínico complexo, dentro do qual o papa se encontra estável, mas o prognóstico segue sendo reservado", resumiu.

O líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos no mundo foi internado em 14 de fevereiro no hospital Gemelli de Roma com bronquite, que evoluiu para uma dupla pneumonia. Desde então, sua saúde tem altos e baixos.