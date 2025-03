Estado de saúde do papa Francisco é "estável", informa o Vaticano

O estado de saúde do papa Francisco, hospitalizado desde 14 de fevereiro por problemas respiratórios, permaneceu "estável" nesta quarta-feira (12), de acordo com o último boletim médico divulgado pelo Vaticano.

"A radiografia de tórax realizada ontem [terça-feira] confirmou radiologicamente as melhorias registradas nos dias anteriores", acrescentou a Santa Sé.

Na segunda-feira, os médicos afirmaram que o prognóstico do jesuíta argentino de 88 anos, que sofre de um pneumonia bilateral, já não era mais reservado e que sua vida não corria perigo iminente.

Desde sua suíte no décimo andar do hospital Gemelli de Roma, o pontífice continuou com a fisioterapia respiratória e motora.