Esculturas antigas eram perfumadas, aponta estudo dinamarquês

A ciência já havia demonstrado que as esculturas antigas eram frequentemente pintadas com cores quentes. Agora, um estudo dinamarquês revelou que elas também podiam ter sido perfumadas.

"Uma estátua de mármore branco não estava destinada a ser percebida como uma simples escultura de pedra. Devia se parecer com um deus ou com uma deusa reais", explicou, nesta sexta-feira (14), Cecilie Brøns, autora do estudo, em uma entrevista publicada no site Videnskab.dk.