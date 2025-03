Elon Musk segue como membro da Royal Society apesar de pedidos para sua expulsão

A Royal Society, prestigiada instituição britânica cujos membros se reuniram na noite de segunda-feira em Londres, ignorou uma petição assinada por mais de 3.400 cientistas, incluindo vários ganhadores do Prêmio Nobel, pedindo a expulsão de Elon Musk.

O nome do bilionário americano, que agora faz parte da administração do presidente Donald Trump, ainda estava listado como membro da Royal Society no site da instituição nesta terça-feira (4).