'Dólar clandestino' dispara na Venezuela

Essa divergência já havia começado no segundo semestre de 2024, em torno de 20%, mas o fenômeno se agravou após a decisão do governo de Donald Trump de revogar a licença da petrolífera americana Chevron para operar na Venezuela, apesar das sanções, concordam os especialistas. A empresa de energia tem até 27 de maio para permanecer no país caribenho.

Somente em 2024, foram investidos US$ 5 bilhões (cerca de R$ 30 bilhões na cotação da época), segundo dados da Aristimuño Herrera & Asociados. As chamadas "intervenções cambiais", no entanto, caíram, atingindo US$ 634 milhões (R$ 3,6 bilhões na cotação atual) em 2025, de acordo com esta empresa, em comparação com US$ 934 milhões (R$ 5,7 bilhões) no mesmo período do ano passado.