Direita espanhola ataca Pedro Sánchez e irrita República Dominicana

A direita espanhola atacou o governo de Pedro Sánchez ao publicar um vídeo com o título de "A ilha das corrupções", uma paródia feita com inteligência artificial do programa "A ilha das tentações", e causou irritação da República Dominicana, onde o reality show foi gravado.

O vídeo, que o Partido Popular (PP) publicou em suas redes sociais, mostra o primeiro ministro, o socialista Pedro Sánchez, sua esposa Begoña Gómez, a presidente do Congresso dos Deputados, Francina Armengol, e o procurador-geral da Espanha, Álvaro García Ortiz, em roupas de banho em uma praia paradisíaca.

Em uma parte do vídeo, que recria a introdução do popular programa de televisão, aparece um mapa da República Dominicana e a bandeira do país junto das palavras "corrupção", "luxúria", "ambição" e "mentiras".

A intenção do PP, a principal oposição, era denunciar a corrupção do governo atual, em um cenário em que pessoas ligadas a ele, como a esposa do primeiro-ministro, estão sendo investigadas pela justiça.

No entanto, o vídeo provocou a irritação do governo dominicano, que expressou, na rede social X, seu "grande repúdio ao ataque cruel e incompreensível" contra o país caribenho.

"É inaceitável explorar a imagem do país, desnaturalizando seus símbolos patrióticos e, pior ainda, para assuntos políticos internos da Espanha", escreveu o Ministério das Relações Exteriores dominicano, que lamentou o "insulto gratuito".

Diante desta mensagem, o PP se desculpou e apagou o vídeo de sua conta do X na noite de quinta-feira (7).

"Em nenhum momento quisemos prejudicar a imagem da República Dominicana, um país com uma grande tradição de amizade e parceria com a Espanha", disse o PP.

Quando perguntado sobre o vídeo, Pedro Sánchez disse, na quinta-feira, que "a única coisa que posso dizer é que estou muito envergonhado, e que em nome da Espanha, eu peço desculpas".

"Peço perdão à República Dominicana, e aos dominicanos e dominicanas por este vídeo vergonhoso. Aqueles que o publicaram terão que responder", acrescentou o líder socialista.