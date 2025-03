Bomba da Segunda Guerra Mundial fecha maior estação de trens de Paris

A Gare du Nord é uma das estações mais frequentadas da Europa, com mais de 226 milhões de passageiros em 2023, e a mais movimentada do país, com cerca de 700 mil usuários diários , segundo a SNCF.

O ministro e a empresa ferroviária pediram que a população "adie as suas viagens". Vários trens com destino a Lille, Dunkerque e Valenciennes, no norte da França, foram desviados para a estação de Lyon, no sul da capital. A decisão de interromper o tráfego foi tomada "a pedido do comando da polícia de Paris" após a descoberta do artefato.