Dalai Lama apresenta plano para o futuro de Tibete em seu novo livro

O Dalai Lama lançou nesta terça-feira (11) um novo livro que descreveu como um plano para o futuro do Tibete e seus compatriotas em suas relações com a China após sua morte.

O livro "A voz de uma nação: Mais de sete décadas de luta contra a China por minha terra e meu povo" descreve as negociações do Dalai Lama com várias autoridades chinesas em nome do Tibete.