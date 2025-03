Coreia do Sul, China e Japão discutem maior cooperação no comércio em meio à guerra tarifária

Os chefes do Comércio da Coreia do Sul, China e Japão se reuniram neste domingo, durante a 13ª Reunião de Ministros de Comércio e Economia Trilateral, para discutir o avanço da cooperação comercial entre os três países. O encontro é realizado em um momento de implementação de políticas protecionistas no comércio global após o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.

No documento, é destacada a importância da implementação "transparente, suave e efetiva" do Acordo de Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP, em inglês). Adicionalmente, é ressaltada a agilização para finalizar os termos de referência do grupo de trabalho de adesão para novos membros do RCEP o mais breve possível.