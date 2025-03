Coreia do Norte dispara vários mísseis balísticos não identificados

A Coreia do Norte lançou nesta segunda-feira (10) "vários mísseis balísticos não identificados", informou o exército sul-coreano, no dia em que Seul e Washington iniciaram o exercício militar conjunto anual 'Escudo de Liberdade'.

Algumas horas antes, a Coreia do Norte criticou as manobras conjuntas Coreia do Sul-EUA como um "ato de provocação" que poderia desencadear uma guerra com "apenas um disparo acidental".