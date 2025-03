Contagem regressiva para tarifas dos EUA a México, Canadá e China

Caso não mude de opinião, o presidente americano vai impor tarifas de até 25% às exportações de México e Canadá, mesmo com os dois países sendo seus parceiros no tratado de livre-comércio T-MEC.

Além disso, tenta reequilibrar os laços comerciais e melhorar as condições para as empresas americanas, acrescentou.

No fim de semana, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, declarou à Fox News que, embora México e Canadá tenham feito um trabalho razoável para lidar com as preocupações fronteiriças de Trump, haverá tarifas sobre as importações.