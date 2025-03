Comediante Conan O'Brien voltará a apresentar o Oscar em 2026

O comediante Conan O'Brien será o apresentador do Oscar no próximo ano pela segunda vez, informou a Academia nesta segunda-feira (17), após a cerimônia deste ano atrair quase 20 milhões de espectadores, um pequeno aumento na audiência.

A informação sobre quem conduzirá o evento do ano que vem foi divulgada de maneira excepcionalmente antecipada.

Na cerimônia, o vencedor de melhor ator, Adrien Brody ("O Brutalista"), também estabeleceu um novo recorde para o discurso de agradecimento mais longo, graças aos seus 5 minutos e 40 segundos no palco.

"A única razão pela qual vou apresentar o Oscar no próximo ano é que quero ouvir Adrien Brody terminar seu discurso", brincou O'Brien no comunicado desta segunda-feira.

Os produtores do evento, Raj Kapoor e Katy Mullan, também retornarão em 2026.

Com 19,69 milhões de espectadores, a transmissão do Oscar elevou sua audiência pelo quinto ano consecutivo. Isto se deve, em parte, ao fato de que pela primeira vez foi transmitido ao vivo na plataforma de streaming Hulu.

A cifra foi ligeiramente mais alta que as 19,5 milhões de pessoas que assistiram à cerimônia no ano passado, quando "Oppenheimer" e "Barbie" eram os favoritos.

Durante a pandemia, a audiência do Oscar caiu para 10,4 milhões. Antes, a transmissão alcançava 40 milhões de espectadores havia uma década.

A primeira participação de O'Brien no maior prêmio do cinema, com um animado monólogo de abertura, um número musical e uma cena gravada satirizando o filme "A Substância", foi muito elogiada.