Com dificuldades em Kursk, Ucrânia pode perder sua 'moeda de troca'

A imprensa estatal russa mostra soldados curvados e cobertos de lama se deslocando com lanternas dentro de um gasoduto desativado.

Trata-se de uma operação contra a retaguarda ucraniana na região russa de Kursk, que se tornou uma peça-chave do conflito.

As forças de Kiev lançaram uma ofensiva surpresa nesta região de fronteira em agosto de 2024 e reivindicaram o controle de 1.400 quilômetros quadrados, mas os recentes avanços russos levantam temores de uma retirada antecipada.

Se a Ucrânia recuar, significará a perda de um território que Kiev pretendia usar como moeda de troca em eventuais negociações de paz com a Rússia.

"O inimigo está recuando em pânico e desordem (...) Está ruindo", disse à televisão russa um oficial militar com o nome de guerra "Zumbi", responsável pela operação do gasoduto.

Segundo a mídia russa, o ataque secreto foi um sucesso, embora a imprensa ucraniana afirme que as tropas de Moscou sofreram perdas significativas.

O comandante-chefe do Exército ucraniano, Oleksandr Sirsky, garantiu na segunda-feira que a situação estava "sob controle" e determinou o envio de reforços.

Mas um soldado ucraniano que supervisionou as operações de sua unidade implantada em Kursk admitiu à AFP que os russos "se dispersaram pela área", "bloqueando rotas" e "explodindo pontes", dificultando o movimento de tropas de Kiev.

Em meados de fevereiro, a Ucrânia alegou controlar 500 km2 de Kursk, em comparação aos 1.400 km2 no início de sua ofensiva. Agora, o número caiu para 300 km2, segundo o Ministério da Defesa Britânico.

Vídeos nas redes sociais mostram soldados ucranianos se rendendo. Correspondentes militares russos relatam que as tropas de Moscou estão na entrada de Sudzha, uma pequena cidade e a principal posição ucraniana em Kursk.

"Há combates em Sudzha no momento", informou o perfil russo Rybar, próximo ao Exército, na noite de terça-feira.

Além disso, observadores do conflito notaram nos últimos dias que as únicas rotas que permitem que as tropas ucranianas se reabasteçam em Kursk estão sob fogo russo.