Colaboração México-EUA deu 'resultados sem precedentes', diz Sheinbaum após chamada com Trump

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta quinta-feira (6) que a colaboração com os Estados Unidos "tem dado resultados sem precedentes", ao confirmar uma pausa nas tarifas impostas por Washington até 2 de abril.

Após uma ligação com seu par americano, Donald Trump, Sheinbaum agradeceu ao republicano e afirmou que os dois governos continuarão trabalhando juntos "particularmente em temas de migração e segurança, que incluem a redução do tráfico ilegal de fentanil para os Estados Unidos, assim como de armas para o México".

Na terça-feira, Trump aplicou tarifas de 25% ao México e ao Canadá, seus parceiros no acordo de livre comércio T-MEC, o que levou Sheinbaum a declarar que responderia com medidas "tarifárias e não tarifárias" em represália.

No entanto, ela disse que faria esse anúncio apenas no domingo, em um evento no Zócalo da Cidade do México, a maior praça pública do país, ao mesmo tempo em que anunciou a ligação com Trump nesta quinta-feira.