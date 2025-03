"Coisa muito idiota a se fazer", diz premier do Canadá sobre tarifas aplicadas por Trump

Trudeau afirmou que as taxas sobre produtos dos EUA permanecerão em vigor até que Trump remova a taxação aplicada ao país.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, definiu como "uma coisa muito idiota" a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em aplicar taxas de 25% sobre importações de produtos canadenses. A medida entrou em vigor nesta terça-feira (4), após ter sido adiada em um mês.

A declaração do premier foi realizada durante pronunciamento em que anunciou a aplicação de 25% sobre produtos dos EUA, em retaliação .

— Não é meu costume concordar com o Wall Street Journal, mas eles apontam que mesmo você sendo um cara muito esperto, isso ( aplicação de tarifas ) é uma coisa muito idiota a se fazer . Dois amigos brigando é exatamente o que nossos oponentes ao redor do mundo querem ver — disse.

A aplicação das tarifas pelo Canadá atingirá um total de 155 bilhões de dólares canadenses (US$ 107 bilhões) em mercadorias, mas em duas etapas. Na primeira, a tarifa será aplicada a apenas 30 bilhões de dólares canadenses em importações . Na segunda, que ocorrerá daqui a 21 dias, afetará o restante dos produtos.

Trudeau afirmou que as tarifas permanecerão em vigor até que os Estados Unidos recuem. Segundo o primeiro-ministro, a cobrança feita pelos Estados Unidos é ilegal, e será contestada tanto na Organização Mundial do Comércio (OMC) quanto por mecanismos do acordo comercial USMCA, que também reúne o México.