China apresenta nova reclamação à OMC por tarifas dos EUA

A China anunciou nesta terça-feira (4) que apresentou uma nova reclamação perante a Organização Mundial do Comércio (OMC) contra os Estados Unidos, por causa das tarifas adicionais impostas por Washington a seus produtos.

Na segunda-feira, o presidente americano Donald Trump assinou um novo decreto para aumentar para 20% as tarifas adicionais aos produtos chineses, após um primeiro aumento de 10% em fevereiro, que já havia levado Pequim a apresentar uma reclamação na OMC.

"As medidas fiscais unilaterais dos Estados Unidos violam gravemente as normas da OMC e minam os fundamentos da cooperação econômica e comercial" entre China e Estados Unidos, declarou o Ministério do Comércio chinês nesta terça-feira.