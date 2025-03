Canal do Panamá analisa construir gasoduto em meio a ameaças de Trump

O Canal do Panamá anunciou nesta segunda-feira (10) que está analisando a construção e operação de um gasoduto de 80 km através do istmo para ampliar seus negócios, em meio às ameaças do presidente americano Donald Trump de retomar a via interoceânica.

O administrador do canal, Ricaurte Vásquez, indicou que o "movimento de gás liquefeito de petróleo" é um segmento de mercado "altamente relevante para o Canal do Panamá", pois sua demanda "vai dobrar nos próximos 10 anos".

O duto permitiria transportar do Caribe panamenho gás liquefeito de petróleo chegado em navios da Costa Leste dos Estados Unidos. Na costa do Pacífico, o combustível seria reembarcado rumo ao Japão e outras nações asiáticas.

No Panamá, existe há anos um duto que transporta petróleo da costa do Pacífico ao Atlântico, mas não pertence à Autoridade do Canal do Panamá (ACP), a entidade estatal autônoma que opera a via desde que foi entregue pelos Estados Unidos às mãos panamenhas em 1999.