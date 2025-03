Canadá apresenta queixa contra tarifas impostas pelos EUA na OMC

Primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau definiu como "uma coisa muito idiota" a decisão de Donald Trump sobre as tarifas. Dave Chan / AFP

O Canadá apresentou oficialmente uma queixa à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as tarifas punitivas de 25% impostas pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos importados do país vizinho, confirmou a organização sediada em Genebra nesta quarta-feira (5).

"Solicitei consultas à OMC com o governo dos Estados Unidos sobre as tarifas injustificadas ao Canadá. A decisão dos Estados Unidos não nos deixa outra opção", disse a embaixadora canadense na OMC, Nadia Theodore, em uma mensagem publicada no LinkedIn na terça-feira (4). A informação foi confirmada por um funcionário da OMC.

Além do Canadá, os Estados Unidos impuseram taxas de 25% ao México e 20% à China, que também recorreu à OMC para se opor à medida. Nadia assinou a mensagem com a expressão Elbows up ("cotovelos para cima", em tradução livre), um grito de união e resistência que vem do hóquei, um esporte muito popular no Canadá.

De acordo com as regras da OMC, uma queixa deve passar por várias etapas. Se as partes não chegarem a um acordo, o país que faz a reclamação pode solicitar a formação de um painel de três a cinco especialistas em direito internacional e comércio.

No entanto, este órgão de apelação, cujas recomendações admitem recurso, não pode tramitar novos casos desde dezembro de 2019 porque as cadeiras dos juízes permanecem vazias após o bloqueio de nomeações pelos Estados Unidos, uma prática iniciada pelo presidente Barack Obama e que seguiu com Donald Trump e Joe Biden.

Manifestação de Trudeau

As taxas de 25% para produtos importados pelos EUA do Canadá e do México entraram em vigor na terça-feira (4), após terem sido adiadas em 30 dias, assim como uma tarifa de 20% sobre produtos chineses.

Leia Mais Em discurso no Congresso, Donald Trump diz que Brasil é um dos países que cobram demais dos EUA

No mesmo dia, Trudeau anunciou a taxa recíproca em retaliação à guerra comercial lançada pelos Estados Unidos contra o país. Ele ainda classificou a decisão de Trump como "uma coisa idiota a se fazer", considerando a relação entre os países.

— Não é meu costume concordar com o Wall Street Journal (jornal dos Estados Unidos), mas eles apontam que mesmo você sendo um cara muito esperto, isso é uma coisa muito idiota a se fazer. Dois amigos brigando é exatamente o que nossos oponentes ao redor do mundo querem ver — disse em um pronunciamento.

O primeiro-ministro do Canadá disse que Trump busca minar "a economia canadense" para depois "falar da anexação" do país.

— Hoje os Estados Unidos lançaram uma guerra comercial contra o Canadá, seu aliado mais próximo, seu amigo mais próximo. Ao mesmo tempo, falam de trabalhar positivamente com a Rússia, satisfazendo Vladimir Putin, um ditador mentiroso e assassino. Veja se isso faz sentido. Os canadenses são razoáveis e educados, mas não fugimos de uma briga — disse Trudeau.