Campanha de sabotagem russa afeta alvos europeus e americanos, dizem especialistas

A Rússia intensificou uma campanha de sabotagem contra alvos europeus e americanos no continente, afirmou nesta terça-feira (18) um relatório do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS).

"O número de ataques russos na Europa quase triplicou entre 2023 (12 ataques) e 2024 (34 ataques)", segundo o informe do CSIS, que acrescentou que essas ações "complementam a brutal guerra convencional da Rússia na Ucrânia".

As principais armas utilizadas foram explosivos, instrumentos contundentes ou cortantes e ataques eletrônicos.

A Rússia lançou sua invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022, e os Estados Unidos e a Europa forneceram bilhões de dólares em ajuda militar para que Kiev enfrentasse as forças de Moscou.

O relatório do CSIS foi publicado no mesmo dia em que outro informe da União Europeia (UE) concluiu que Rússia e China utilizam "amplos arsenais digitais" para interferir nas democracias ocidentais.

Bruxelas disse em seu relatório anual sobre o tema que rastreou ataques de desinformação contra mais de 80 países e de 200 organizações no ano passado.

A UE está cada vez mais preocupada com a interferência russa como parte do que vê como uma campanha híbrida mais abrangente de Moscou, que inclui ataques de sabotagem, com o objetivo de enfraquecer o Ocidente.