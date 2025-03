Brasileiros se destacam entre vencedores sul-americanos do World Press Photo 2025; confira as fotografias

A fotografia de Amanda Maciel Perobelli, que retrata a enchente no RS, foi uma das vencedoras do World Press Photo 2025. Amanda Maciel Perobelli / World Press Photo / Divulgação

O World Press Photo, principal premiação de fotojornalismo do mundo, divulgou na quinta-feira (27) os vencedores regionais da edição de 2025.

Na América do Sul, as fotos foram avaliadas por Lalo de Almeida, fotógrafo premiado que tem em sua trajetória atuações em alguns dos principais veículos do país e do mundo, como Folha de São Paulo e The New York Times.

Confira, abaixo, as imagens vencedoras entre as categorias Sul-Americanas:

Presença brasileira

Pela América do Sul, três fotografias de profissionais brasileiros foram premiadas. Um registro feito por André Coelho, da agência EFE, vencedor na categoria Singles, mostra torcedores do Botafogo no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, abraçados e emocionados, celebrando a conquista na Libertadores da América.

Além desta imagem, destaca-se também o trabalho da fotógrafa Amanda Perobelli, da agência Reuters, que venceu na categoria Histórias, ao retratar a situação na cidade de Canoas, Região Metropolitana de Porto Alegre, durante a enchente que devastou o Estado em maio de 2024.

Seguindo também com enfoque nas enchentes, o gaúcho Anselmo Cunha, da agência France Presse (AFP), venceu na categoria Foto Única com uma imagem impressionante de um Boeing 727-200 cercado pelas águas no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. O reflexo do céu sobre as águas inundadas tornou a cena ainda mais dramática.

Leia Mais Nasa captura imagens inéditas das auroras de Netuno; confira

Fotografia da Amazônia também leva prêmio

Outro destaque sul-americano foi a série de fotos do mexicano Musuk Nolte (Panos Pictures/Bertha Foundation), que também foi um dos vencedores na categoria Histórias ao retratar um jovem atravessando o leito seco do Rio Solimões para levar comida a sua mãe na aldeia de Manacapuru, antes acessível apenas por barco.

Demais continentes

Gabriel Medina em comemoração nos jogos de Paris em 2024. Jérôme Brouillet / World Press Photo / Divulgação

Na região da Ásia-Pacífico e Oceania, um registro do surfista brasileiro Gabriel Medina viralizou e rendeu prêmio ao fotógrafo francês Jerome Brouillet (AFP). A imagem icônica mostra Medina em pleno salto durante uma competição nos Jogos Olímpicos de Paris, realizada no Taiti, parecendo "caminhar" sobre a onda.

Todos os vencedores regionais agora concorrem ao prêmio principal, o World Press Photo of the Year, cujo vencedor será anunciado em 17 de abril. A lista completa de fotos premiadas pode ser conferida no site oficial do World Press Photo.