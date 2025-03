Ataque no norte de Israel resulta em um morto e quatro feridos

Uma pessoa morreu e ao menos quatro ficaram feridas nesta segunda-feira (3) em um ataque com arma branca na cidade israelense de Haifa , informaram os serviços de emergência. A polícia indicou que o autor do ataque foi morto pelas forças de segurança.

Este é o primeiro atentado fatal em Israel desde o início da trégua com o grupo palestino Hamas na Faixa de Gaza, firmada em 15 de janeiro. O autor era um druso israelense que havia retornado recentemente do Exterior, informou a polícia.

A classificação de "atentado terrorista" da polícia indica que o fato está relacionado ao conflito israelense-palestino. O ataque ocorreu no terminal de ônibus e trens de Hamifratz, no centro de Haifa. Jornalistas da AFP no local viram o corpo do agressor coberto por um lençol e muito sangue no chão.