Após queda do governo, presidente português abre consultas para possíveis eleições antecipadas

O primeiro-ministro, Luis Montenegro, após reunião com o presidente português no Palácio de Belém, em Lisboa.

O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, se reunirá com os partidos representados no Parlamento nesta quarta-feira (12), um dia após a queda do governo do primeiro-ministro de centro-direita Luis Montenegro, como um passo preliminar para a convocação de eleições antecipadas, de acordo com o cenário mais provável.