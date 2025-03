Após bate-boca, Zelensky recua e afirma que apoio de Trump é "crucial"

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou neste sábado (1º) considerar o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, " crucial " para resolução da guerra com a Rússia .

Na véspera, os chefes dos Executivos haviam discutido em uma reunião no Salão Oval da Casa Branca .

— Somos muito gratos aos EUA por todo o apoio. Sou grato ao presidente Trump. É crucial para nós termos o apoio do presidente Trump. Ele quer acabar com a guerra, mas ninguém quer a paz mais do que nós — escreveu Zelensky na rede social X.